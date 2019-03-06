В частном секторе Барнаула появится небоскреб

24-этажный дом-свечка вырастет на улице Песчаной, 180. Судя по проекту ООО «Алтайгражданпроекта», в доме организуют подземную двухуровневую парковку для автомобилей, первый этаж займут общественно значимые объекты. Сверху здание облицуют кирпичом и окрасят в оранжевый, белый и серый цвета, сообщает сайт газеты «Московский комсомолец на Алтае».

Сейчас вокруг него еще остались дома частного сектора. Что с ними будет, пока не известно, но на прилегающей территории планируют построить два жилых комплекса: ООО «Жилищная инициатива» занялась возведением второй очереди «Димитровских горок», а в администрации города обсуждают план квартала «Строитель», в который войдут более двух десятков многоквартирных жилых домов с гаражными комплексами и собственной социальной инфраструктурой. Район ограничивается улицами Папанинцев, Челюскинцев, Молодежной и переулком Ядринцева.