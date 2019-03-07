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Мужчина из алтайского села, напавший на кочегара, заключен под стражу

Новости
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Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу 55-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство жителя села Манжерок в Республике Алтай, сообщает региональное управление МВД.

Вечером 28 февраля в помещении кочегарки одного из учреждений, расположенных в селе Манжерок, мужчины распивали спиртное. Недовольный поведением кочегара, 55-летний преступник ударил его в грудь ножом. Жертве была оказана своевременная медицинская помощь. Подозреваемый заключен под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
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Преступление он совершил будучи в нетрезвом состоянии

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Автор: Политсиб.ру

Фото: juresovet.ru

#Республика Алтай #покушение #нож