Алтайский лыжник взял «бронзу» на Универсиаде в спринте

Накануне на XXIX Всемирной зимней универсиаде-2019 в Красноярске у лыжников прошли соревнования в спринте свободным стилем. Студент Горно-Алтайского государственного университета Андрей Собакарев стал на дистанции бронзовым призером. Его отставание от лидера составило 2,07 секунд, сообщает сайт «Спорт-экспресс».
Победу на дистанции одержал российский лыжник Александр Терентьев, на втором месте Ассет Дюссенов из Казахстана, сообщает «Спорт-экспресс». Интересно, что первым к финишу пришел россиянин Иван Якимушкин, но он был дисквалифицирован за нарушение правил, что и позволило Андрею стать третьим.
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Напомним, 3 марта состоялась индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем. Андрей занял в ней пятое место, уступив лидеру, студенту Тюменского индустриального университета Ивану Якимушкину, 51,8 секунды.
4 марта на десятикилометровой гонке преследования у мужчин свободным стилем Андрей Собакарев выступал под пятым стартовым номером по результатам предыдущей гонки. В упорной борьбе Андрей финишировал шестым, гонку преследования вновь выиграл Иван Якимушкин. На этот раз отставание Андрея от лидера составило 1 мин. 02,4 секунд.
Следует отметить, что коронная дистанция Андрея – 30 км классическим стилем. Именно на этой дистанции он традиционно добивался больших успехов. На универсиаде эта гонка пройдет в последний день соревнований, 12 марта.
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