На Чуйском тракте произошла авария со смертельным исходом

Новости 07.03.2019 7:45 220

Ночью 6 марта в Онгудайском районе Республики Алтай произошла авария со смертельным исходом, сообщает региональная пресс-служба МВД.

На 586-м километре Чуйского тракта 37-летний житель Алтайского края в автомобиле марки BMW-520, двигаясь со стороны Онгудая в направлении Шебалино, выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с грузовым автомобилем VOLVO FH TRUСK, которым управлял житель Алтайского края 1969 года рождения.

Водитель BMW от полученных травм скончался на месте трагедии. Водитель автомобиля VOLVO не пострадал. Его тестирование на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.

По факту ДТП идёт доследственная проверка. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.