Алтай-Кокс поздравил ветеранов с праздником

Новости 06.03.2019 18:04 93

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) организовал для своих ветеранов праздничный концерт в канун 8 Марта.

Представители Алтай-Кокса поздравили пенсионеров и отметили, что ветеранскую организацию можно считать отдельным цехом завода со своими активностями, традициями, успехами, вкладом в общее дело. Председатель профсоюзного комитета предприятия Елена Павлова пожелала ветеранам оставаться такими же бодрыми и молодыми душой.

Ветераны-мужчины подготовили для своих бывших коллег поэтическое выступление.

Продолжился вечер концертом с вокальными и танцевальными номерами, конкурсами, просмотром видеороликов о жизни завода и ветеранской организации.

Пенсионеры в честь Международного женского дня оформили оригинальную ретро-выставку с фотографиями из семейных альбомов.

Фоторепортаж о празднике смотрите по ссылке.