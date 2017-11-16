Барнаульская дума при помощи АКЗС расширит список нарушителей, «посягающих» на благоустройство

Новости 06.03.2019 17:33 378

22 марта на заседании Барнаульской городской думы депутаты выйдут с законодательной инициативой в краевой парламент. Народные избранники хотят изменить составы правонарушений статьи 27 закона «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края». Сейчас статья предусматривает санкции за 10 составов нарушений в области благоустройства территорий муниципальных образований, сообщает сайт городского представительного органа.

«Правоприменительная практика показывает, что в городском округе – городе Барнауле за несоблюдение требований правил благоустройства имеет место быть большее количество видов правонарушений. Наша рабочая группа предлагает расширить перечень составов в данной сфере до 19 пунктов», - рассказал заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко.

По мнению членов депутатской рабочей группы, специально созданной для обсуждения статьи закона, к правонарушениям необходимо отнести: сброс воды, сточных вод и отходов на объекты благоустройства, проезжую часть, тротуары, невыполнение порядка уборки снега, наледи, сосулек с кровель зданий и сооружений, пандусов, проезжей части дорог, внутридворовых проездов, ступеней и площадок перед входами в здание, а также нарушения требований к обустройству детских и спортивных площадок, парковок и мест отдыха.

Отдельный пункт авторы поправок посвятили подвозу груза волоком и сбрасыванию строительный материалов, тяжеловесных, крупногабаритных конструкций, перегон по улицам с твердым покрытием машин на гусеничном ходу, в этом же пункте – нарушения требований по огораживанию крышек люков, колодцев и уведомлений о проведении капремонта дорожного покрытия организаций, во владении которых находятся коммуникации. К предлагаемым составам относят и нарушения требований к организации мест проведения фейерверков с применением пиротехнических изделий, и благоустройству парков.

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Санкции предлагаются для новых и обобщенных составов закрепить такие же, как и в действующем законодательстве: предупреждение или наложение административного штрафа для граждан в размере от 500 до 3 000 рублей, на должностных лиц – от 1 000 до 10 000 рублей и на юридических лиц – от 5 000 до 50 000 рублей.

На вопросе о пункте восемь (в обсуждаемой редакции), где сначала разработчики предлагали ввести понятие «брошенного автотранспортного средства», депутаты остановились подробнее, посетовав на отсутствие данного термина в федеральном законодательстве.

«В связи с отсутствием самого определения «брошенного автотранспорта» или «разукомплектованного» у федерального законодателя, мы не имеем право на своем, муниципальном, уровне вводить новые термины. Поэтому будем обращаться за помощью к депутатам Государственной Думы по нашему региону, на чью поддержку мы всегда рассчитываем», - отметил Сергей Струченко.