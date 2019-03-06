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В барнаульском аэропорту у жительницы Вьетнама конфисковали «подозрительное» мясо

Новости
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Гражданка Вьетнама, прилетевшая авиарейсом Камрань-Барнаул, в багаже перевозила 0,5 кг небезопасного мяса. Её задержали на алтайской таможне, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Мясо, уточняют сотрудники надзорного ведомства, женщина везла без ветеринарных сопроводительных документов. На нем не было промышленной маркировки. По данным экспертов, в сейчас во Вьетнаме выявили 11 очагов заболевания африканской чумой свиней. В связи с этим аэропорт Барнаула и его таможенный пункт с 22 февраля 2019 года усилили контроль за ввозом потенциально опасной продукции.

На борьбу с африканской чумой свиней в Алтайском крае направят более 30 млн рублей

Африканская чума свиней – вирусная высококонтагиозная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Здоровые животные заражаются при контакте с больными свиньями, а также через корм (особенно через пищевые отходы, содержащие остатки продуктов убоя от зараженных свиней), воду, предметы ухода, транспортные средства и иное. Опасности для человека болезнь не представляет, но смертельна для диких и домашних свиней.

После вспышки африканской чумы ввоз мяса будут усиленно контролировать на Алтае

После вспышки африканской чумы ввоз мяса будут усиленно контролировать на Алтае

Новости

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vladtime.ru

#африканская чума #Россельхознадзор