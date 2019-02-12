Пациенты, кадры, зарплата: алтайский минздрав назвал главные задачи на 2019 год

Новости 06.03.2019 15:41 218

6 марта в Барнауле состоялась расширенная коллегия министерства здравоохранения, в которой приняли участие министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, губернатор региона Виктор Томенко, депутаты АКЗС, депутаты Госдумы, общественные организации, а также федеральные ведомства. На коллегии обсуждались итоги 2018 года и задачи на 2019 год в сфере здравоохранения края.

Глава региона Виктор Томенко, выступая с приветственным словом, подчеркнул важность задач, поставленных перед отраслью здравоохранения.

«Отрасль здравоохранения была и остается одним из основных направлений государственной политики, связанной с реализацией вопросов социальной сферы. Сегодня система здравоохранения - это фундамент дальнейшего стратегического развития нашей страны. Перед отраслью стоят большие задачи. Руководством страны поставлены важнейшие задачи, которые мы должны постараться решить. Что касается национального проекта «Здравоохранение», то он у нас сформирован из семи больших федеральных проектов, и во всех Алтайский край принимает непосредственное участие», - отметил губернатор.

Главврач алтайского онкодиспансера – о борьбе со злоупотреблениями и «развороту» к пациентам Новости 12.02.2019 11:14 Игорь Вихлянов откровенно рассказал «Политсибру» о том, в каком состоянии он застал медучреждение после коррупционного скандала 1097

С докладом выступил министр Дмитрий Попов. По его словам, основным направлением работы в 2018 году стало повышение доступности и качества оказания медицинской помощи в районах и городах Алтайского края. Из краевого бюджета на здравоохранение в регионе выделено более 700 млрд рублей. Также Виктор Томенко принял решение о выделении дополнительного миллиарда рублей.

«Средства достаточно большие. Они будут направлены на модернизацию медицинского оборудования, ремонт детских поликлиник, создание комфортных условий пребывания, а также на закупку медицинского автотранспорта. Мы снизили процент изношенного транспорта практически на треть. Это говорит о некой доступности и своевременности оказания медицинской помощи. Мы ставим определенные задачи. Минздрав заключил соглашения по семи основным направлениям на общую сумму более 2, 2 млрд рублей. Это такие приоритетные направления как первичная медикосанитарная помощь, онкологическая помощь, оказание помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями, повышение кадровой укомплектованности медицинских организаций», - пояснил министр.

Что касается заработной платы медработников, то в 2018 году принято решение об изменении структуры зарплат.

«Структурно изменена заработная плата. Окладная часть повышена до 47%. По сути дела, в два раза. Тем самым медработникам гарантирован определенный уровень заработной платы, изменения вступят в силу с 1 апреля 2019 года. Мы подписываем соглашения с профсоюзами Алтайского края. С 1 января начали уведомлять медицинских работников, так как по трудовому кодексу мы обязаны уведомить сотрудников о существенных изменениях условий труда. Реального повышения не произойдет, но произойдет гарантированность и индексация порядка 10% в течение годя уровня заработной платы», – добавил Дмитрий Попов.

Прошедший год показал, что достаточно активно в крае проводилась выездная работа. Были осмотрены более 26 тыс. граждан, проведено более 36 тыс. исследований.

«Эффективность работы по выявлению основных патологий отражается в виде последующих дообследований более 15 тыс. человек. Конечно, повышение доступности медицинской помощи в виде передвижных монографических комплексов говорит о её эффективности. На сегодня, выполняя в течение 2018 года более 16 тысяч исследований, в 38% случаев врачи находят патологию», - сказал министр.

Одна из важных задач на 2019 год, по мнению выступающего, «перестать тушить пожары», а именно настроить работу детских и взрослых поликлиник на плановый режим.

«Надо перестать постоянно тушить пожары»: Дмитрий Попов об алтайской системе здравоохранения Мнения 19.12.2018 14:45 Министр уверен, что переносить опыт своего родного региона на алтайскую медицину было бы как минимум неправильно 648

«Мы должны перевести работу поликлиники в плановый режим работы, настроить работу оказания неотложной помощи по понятному режиму. Должны понять повод обращения гражданина: зачем он обратился, за какой помощью. Также должны понять, почему появляются нулевые пациенты, которые рушат весь план работы поликлиники», - продолжил Попов.

Кроме того, министр отметил, что необходимо создать комфортные условия для врачей в районах. Это касается не только выплат, но и жилья, предоставления мест в детских садах, школах.