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Стало известно, когда бийский суд примет решение по депутатам-нарушителям

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4 марта в Бийском городском суде состоялось очередное заседание по иску прокуратуры к местным депутатам, допустившим ошибки в своих декларациях за 2018 год. Дело разбиралось по существу, суд опрашивал ответчиков и членов их семьи.

Как рассказал председатель думы Сергей Ларейкин, на заседании присутствовали «проштрафившеся» депутаты, их супруги. Сторону обвинения и «третью ветвь» власти интересовали подробности текущего имущественного положения депутатов. По словам собеседника, уже 27 марта суд может вынести решение по декларационному делу.

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В настоящее время ответчиками на сайте суда значатся 4 единоросса: Константин Белый, Александр Казаков, Юрий Кудинов, Игорь Степанов, а также по 1 представителю от других фракций. Это Александр Вишняков (ЛДПР), Евгений Тиуков (СР) и Александр Хлыновский (КПРФ).

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В основном депутаты забывали указать наличие счетов в банках, доход супруги или супруга, скрывали факты владения автомобилями и недвижимости, занижали свои заработки. Есть и такие, кто, наоборот, по какой-то причине завысил собственные доходы.

Интересно, что в качестве заинтересованных лиц на судебном процессе значатся губернатор Алтайского края Виктор Томенко и представитель департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности. Они включены в этот список по ходатайству прокуратуры.

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Комментировать возможные шансы остаться при мандатах сами депутаты председатель Думы Сергей Ларейкин не стал. «Как решит суд, так и будет», - сказал Ларейкин.

Напомним, всего прокуратура нашла ошибки в декларациях 17 человек. Единственна мера ответственности за подобный проступок с точки зрения действующего закона – лишение мандата. Однако в суд пригласили всего семь. С чем связан такой избирательный подход – пока остается невыясненным.

Следует отметить, что Бийская дума не стала самостоятельно забирать мандаты у депутатов-нарушителей. В этой связи прокуратура обратилась в суд. Последний также не может вынести решение о том, чтобы народные избранники сложили с себя полномочия. В данном случае городской суд вправе вернуть дело в местную думу, с тем чтобы именно представительный орган муниципалитета совершил этот шаг.

В случае, если все 7 человек, допустивших ошибки при декларировании, лишатся мандата, Бийская дума проведет дополнительные выборы по освободившимся вакансиям.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: IP-vopros.ru

#Бийская городская дума #депутаты #декларации