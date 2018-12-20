Площадку под ветеринарную поликлинику выставили на торги в Барнауле

Новости 06.03.2019 14:55 105

9 апреля в Барнауле на аукционе разыграют право на договор аренды земельного участка. Недвижимость предназначена для строительства ветеринарной поликлиники и станции без содержания животных. На возведение объекта предусмотрено 1,5 года.

На торги выставлен участок площадью 0,1 га по адресу: улица Малахова, 96. Сейчас здесь находятся шиномонтажка, киоск «Ритуальные принадлежности», а также несколько самовольно установленных гаражей. Договор аренды на размещение торговых объектов действует до конца 2020 года.

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Начальная цена лота (размер годовой арендной платы) составляет 707 544 рублей, задаток – 353 772 рублей, шаг аукциона – 21 000 рублей.

На освоение территории потенциальному застройщику отводится год и шесть месяцев. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет - 50%, минимальный – 20%, сказано на сайте Фонда имущества Алтайского края.