Водителя в Заринске судят за смертельный наезд на полицейского

Новости 06.03.2019 14:30 101

19-летний житель Заринска совершил наезд на полицейского на городской трассе. Его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщает пресс-служба СКР по Алтайскому краю.

Вечером 18 июля 2018 года сотрудник ГИБДД в светоотражающем жилете на освещенном участке обочины дороги в Заринске контролировал дорожное движение. Заметив движущийся по полосе, предназначенной для встречного движения, автомобиль «ВАЗ 21070», он с помощью жезла попытался остановить машину. Находящийся за рулем мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, стал двигаться на значительной скорости в направлении инспектора ДПС, а совершил наезд на полицейского. Полученные сотрудником ГИБДД травмы оказались не совместимы с жизнью – инспектор скончался на месте происшествия. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

В ходе предварительного следствия с целью избежать привлечение к уголовной ответственности, обвиняемый много раз менял свои показания. Он утверждал, что полицейский неожиданно появился на пути следования его автомобиля и избежать наезда не представилось возможным. Однако следователями все выдвигаемые молодым человеком версии опровергнуты комплексом собранных доказательств, в том числе результатами судебно-медицинских, дактилоскопических и автотехнических экспертиз, а также показаниями свидетелей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.