«Те, кто первыми перейдут на эскроу-счета - покойники»: алтайские строители рассказали, что ждет рынок после 1 июля

Новости 06.03.2019 13:50 466

6 марта в Барнауле прошел круглый стол, на котором обсуждались перспективы строительной отрасли в Алтайском крае, а также новая система финансирования застройки на основе эскроу-счетов. В нем приняли участие чиновники, представители финансового сектора, Союза строителей, Союза риэлтеров и директора строительных организаций.

Застройщики в целом оценили законодательные новшества и ситуацию в отрасли пессимистично. Они сомневаются, что смогут сохранить существующие темпы застройки на уровне 700 тыс. кв. м. жилья в год по Барнаулу, и достигнуть амбициозных, по их мнению, пожеланий президента страны Владимира Путина.

Директор ООО «Домстрой-Барнаул» Евгений Востриков выразил уверенность, что отрасль сумеет адаптироваться к новым условиям.

«В наш бизнес приходит партнер, причем профессионал с экономической точки зрения – банк. Работа с банком – не прогулка под луной. Он оценит эффективность нашего проекта, скажет «да» или «нет». К этому надо готовиться. К обманутым дольщикам добавятся обманутые вкладчики. В целом, у банков есть понимание наших проблем. Мы можем вложить в стройку 15 % своих денег. За остальные отчитываться перед банком. Это жизнь. Так или иначе, мы эти проблемы начинаем решать», - сказал Востриков.

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Юрий Гатилов, директор «Жилищной инициативы», напротив, был куда менее оптимистичен в своих прогнозах. Он сказал, что в возникшей ситуации застройщики могут полностью прекратить работу. Краевой центр по темпам ввода жилья, считает Гатилов, может приблизиться к Бийску и Рубцовску.

«Банк нам не поможет – на это даже не надо надеяться. Меня радует, что администрация края поняла – она тоже заложник этой ситуации. Был один «Демидов-парк» - теперь их будет 35! Пятнадцать, в любом случае, я вам гарантирую. Надо об этом говорить губернатору. Если строить объект два года, и учесть инфляцию в 5% в год. Значит, стоимость стройки увеличится на 25-30 процентов. Те, кто первые заключат эскроу-счета, те вообще покойники. Идет жесточайший передел рынка. Главные его игроки сейчас – ВТБ, Сбербанк и Дом.ру. И получится «Стройсбер», «СтройВТБ» и «СтройДом». Они уже сейчас ищут региональных представителей», - отметил Гатилов.

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Андрей Комяков, директор ПСК «Строительная перспектива», констатировал, что постепенно «частника» вытеснит государство, «бюджетная стройка».

Участвовавшие в круглом столе представители «Сбербанка», банков «Открытие» и «Альфа-банка» выразили уверенность, что деньги на финансирование строек у них найдутся. Чиновники на форуме вторили им. По мнению министра строительства и ЖКХ Алтайского края Ивана Гилева, строительная отрасль обеспечивает потребность жителей края в жилье, отрасль справится с задачами президента страны «благодаря высокому спросу и высокому предложению на этом рынке».

«Сегодня рынок ипотечного кредитования не перенасыщен. Ипотечное кредитование, которое с каждым годам растет в объемах, будет стимулировать строительную отрасль Алтайского края, темпы ввода жилья сохранятся на уровне 800-900 тыс. кв. м. в год по региону сохранятся», - сказал Гилев.