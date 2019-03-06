Студентка АГМУ Екатерина Шелехова работает волонтером на Всемирной зимней универсиаде в Красноярске

Новости 06.03.2019 13:15 99

Студентка третьего курса лечебного факультета Алтайского медицинского университета Екатерина Шелехова в числе 13 волонтеров Алтайского края работает на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске. Всего на универсиаду отправились 5 тысяч волонтеров, отобранных из более чем 40 тысяч заявок. Волонтеры прошли специальные испытания, включая собеседование и тестирование на знание английского языка.

«На универсиаде мое функциональное направление – это медицинское обслуживание. Мы занимаемся организацией оказания медицинской помощи зрителям соревнований и спортсменам. Я работаю на кластере «Сопка», на котором проходят такие виды соревнований, как фристайл и сноуборд», – рассказала Екатерина.

Студентка АГМУ отметила, что все иногородние волонтеры проживают в новом общежитии Сибирского федерального университета, где волонтерам предоставлены комфортные условия.

«Для волонтеров проводятся экскурсии по городу, мы можем посещать различные культурные мероприятия, организованные для гостей зимней всемирной универсиады, но, конечно, тогда, когда они не мешают нашей основной работе. Но самое интересное здесь - это сами соревнования, новые знакомства и невероятная атмосфера спортивного праздника, который становится таковым благодаря огромному вкладу всех волонтеров», – поделилась Екатерина Шелехова.

Напомним, XXIX Всемирная зимняя универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. Среди спортсменов будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании на коньках, фристайле, хоккее, хоккее с мячом, шорт-треке.

Алтайский медицинский университет посвятил этому событию масштабные соревнования, организованные нашим вузом: Первенство России по лыжным гонкам среди медицинских и фармацевтических вузов страны и VIII фестиваль «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» среди медицинских вузов Сибирского федерального округа.