В Алтайском крае семью с детьми госпитализировали из-за отравления газом

В Локтевском районе Алтайского края двое взрослых и 2 ребенка отравились угарным газом. Семью госпитализировали, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Спасатели отмечают, что в доме не было открытого огня, задымления, каких-либо признаков возможной опасности. Отметим, что в зимний сезон в крае зарегистрировали несколько других случаев отравления жителей угарным газом.

Для человека угарный газ — сильнейший яд. Поступая в организм при дыхании, он проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород, и организм очень быстро начинает испытывать его недостаток. Было бы ошибкой думать, что угроза отравления существует только в домах с печным отоплением. Окись углерода образуется при неполном сгорании ЛЮБОГО топлива. Газ, уголь, дрова, бензин и так далее — не имеет значения. Различна лишь степень риска, - предупреждает МЧС России.