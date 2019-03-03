Барнаульские дорожники открыли ремонтный сезон в марте

Барнаульские дорожники из-за оттепели открыли строительный сезон в первую неделю марта – на месяц раньше, чем в 2018 году. Ремонт ведется с применением холодной асфальтобетонной смеси, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.
По словам директора «Автодорстроя» Андрея Курышина, дороги ремонтируют на трех участках – пересечении проспекта Ленина и улицы Пионеров, на улице Власихинской в районе пересечения с улицей Лазурной, а также на переулке Карева.
Всего по муниципальному заданию в 2019 году дорожная служба с применением холодного асфальта отремонтирует 176,5 кв.м дорог. К текущему ремонту с помощью горячего асфальта сотрудники дорожных служб надеются приступить «при наступлении благоприятных погодных условий, положительной среднесуточной температуры воздуха выше 5 градусов тепла и высыхании дорожного покрытия».
Очевидцы сообщили, что пострадавшим оказывается помощь