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Работодатели Барнаула назвали женщин более ответственными и целеустремленными сотрудниками

Новости
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Работодатели Барнаула назвали женщин более ответственными и целеустремленными. Накануне 8 марта рекрутинговый портал Зарплата.ру спросил у 320 представителей барнаульских компаний, какую роль они отводят женщинам в рабочих вопросах. 

68% опрошенных директоров и сотрудников кадровой службы Барнаула отметили, что при поиске новых работников ориентируются на их опыт и профессионализм. Треть респондентов рассказали, что у них есть вакансии, на которые они рассматривают  людей определенного пола. 11% представителей барнаульских компаний отметили, что мужчины в их организациях зарабатывают больше женщин. 2% утверждают, что зарплаты выше у представительниц прекрасного пола. 15% опрошенных отметили, что женщины – более надежные работники.

Напротив, 7% опрошенных считают более дисциплинированными мужчин. А 78% не видят разницы в выполнении рабочих обязанностей у представителей разных полов.

«В ходе нашего исследования большинство респондентов отмечали, что женщины более спокойные, ответственные и целеустремленные в выполнении своих трудовых обязанностей. Также они отличаются высокой исполнительностью и внимательностью к деталям. Мужчинам в плюс работодатели поставили пониженную эмоциональность», - подчеркнул Иван Чирков, бренд-директор портала Зарплата.ру. 

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Автор: Политсиб.ру

Фото: rabota-v-kaliningrade.ru

#кадры #8 марта