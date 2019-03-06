Работодатели Барнаула назвали женщин более ответственными и целеустремленными сотрудниками

Работодатели Барнаула назвали женщин более ответственными и целеустремленными. Накануне 8 марта рекрутинговый портал Зарплата.ру спросил у 320 представителей барнаульских компаний, какую роль они отводят женщинам в рабочих вопросах.
Напротив, 7% опрошенных считают более дисциплинированными мужчин. А 78% не видят разницы в выполнении рабочих обязанностей у представителей разных полов.
«В ходе нашего исследования большинство респондентов отмечали, что женщины более спокойные, ответственные и целеустремленные в выполнении своих трудовых обязанностей. Также они отличаются высокой исполнительностью и внимательностью к деталям. Мужчинам в плюс работодатели поставили пониженную эмоциональность», - подчеркнул Иван Чирков, бренд-директор портала Зарплата.ру.