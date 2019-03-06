Дом-убийца. Жильцы барнаульской многоэтажки боятся выходить на улицу из-за снежных глыб

Новости 06.03.2019 10:39 84

В барнаульском доме №88 по улице Бульвар 9 января снежная глыба повредила балкон и крыльцо . Из-за периодических «снежных лавин» жильцы боятся выходить из дома, сообщает газета «Аргументы и Факты – Алтай».

Как рассказала читательница издания Татьяна, за состоянием двора никто не следит, хотя в доме есть управляющая компания - "Смарт" . Зимой крышу чистили всего 2 раза. Жители дома очень редко видят дворников УК. С приходом тепла выходить во двор, по мнению жильцов, стало опасно.

Так, 21 февраля утром случился первый сход снега с крыши. На кровле сорвалось ограждение, металлическая конструкция повредила балкон на 4 этаже, разбила стекло и сломала козырек. Но только вечером этого дня сотрудники УК убрали ограждение. 4 марта на рассвете жильцы дома обнаружили, часть ограждения снова повисла над подъездом. 5 марта сошла третья «лавина»: она оторвала конструкцию и повредила крышу крыльца.

«Родной дом становится убийцей. Во дворе опасно находиться», - пишет Татьяна.