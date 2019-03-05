ВТБ в рамках госпрограмм заключил с алтайскими предприятиями соглашения на 2,4 млрд рублей

Новости 06.03.2019 9:40 174

В рамках реализации действующих программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса банк ВТБ в Алтайском крае в 2018 году заключил 28 соглашений с региональными компаниями на сумму около 2,4 млрд рублей. Кредитный портфель по этому направлению превысил 1,6 млрд рублей.

Поддержку банка получили производители сельскохозяйственных товаров, предприятия пищевой промышленности, телекоммуникационной сферы и химической отрасли.

Большая часть портфеля – почти 1,3 млрд рублей - приходится на программу, которая реализуется совместно с Министерством сельского хозяйства РФ и дает возможность получить финансирование по ставке 5%. Более 320 млн рублей - кредиты по программе Министерства экономического развития РФ («Программа 1706»). В течение года с помощью нее банк заключил четыре сделки по ставке не более 6,5% годовых. Льготное финансирование в рамках проекта предоставлялось сельскохозяйственным, строительным компаниям, предприятиям транспортной отрасли, обрабатывающего производства, туризма, здравоохранения и другим.