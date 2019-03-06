В конце февраля в селе Столбово Алтайского края житель Камня-на-Оби убил двух косуль. Сотрудники уголовного задержали преступника, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Туши убитых животных мужчина разделал на мясо и забрал себе домой, где его и обнаружили сотрудники полиции. У мужчины изъяли четыре охотничьих ружья, одно из которых незарегистрированное.
В отношении мужчины избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
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