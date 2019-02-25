На доставку трубы для аварийного коллектора в Рубцовске уйдет около недели

Новости 06.03.2019 7:41 201

Пять дней понадобится на доставку трубы для обрушившегося канализационного коллектора в алтайском Рубцовске, где действует режим ЧС, сообщает сайт rubtsovsk.org

В городе накануне побывали представители подрядной организации из Барнаула, которые займутся проведением работ методом горизонтально направленного бурения. Новая труба для коллектора диаметром 600 мм 5 марта уже отгружена с завода-изготовителя и через 4-5 дней прибудет на место назначения.

Напомним, 3 марта стало известно, что в Рубцовске обрушился главный канализационный коллектор диаметром 1000 мм на пересечении проспекта Ленина и проспекта Рубцовского. На пораженном участке расположены 115 многоквартирных домов, шесть детских садов, три школы, две детско-юношеские спортивные школы. Сейчас жители города жалуются на невыносимый смрад в подвалах, переполненные отходами жизнедеятельности канализационные люки.

Аварийный коллектор был проложен в 1965 году и на данный момент полностью изношен. Фрагмент его верхнего свода длиной около 40 метров обрушается от газовой коррозии.

В связи с этим 4 марта в Рубцовске ввели режим повышенной готовности, а 5 марта «Рубцовский водоканал» во избежание обвала грунта начал вскрывать дорожное полотно на проспекте в районе ТЦ «Флагман».

Однако позже от идеи земляных работ отказались, чтобы не спровоцировать транспортный коллапс, дальнейшее обрушение коллектора и решили воспользоваться методом горизонтально направленного бурения. На это потребуется порядка 4 миллионов 950 тысяч рублей. Они выделены из резервного фонда города. Сам прокол займет несколько суток, а на перемонтаж и установку канализационных колодцев на участке Ленина-Рубцовский уйдет около двух недель.

Сейчас на участке подключена дополнительная насосная станция, которая перекачивает нечистоты в параллельный коллектор.