«В дыму его просто не заметили»: очевидец рассказал, как на самом деле погиб контрактник в Алейске

Новости 05.03.2019 18:50 98

Новые подробности гибели солдата-контрактника в Алейске выяснил "МК на Алтае". По словам источника издания, на полигоне, где шли учения, была грубо нарушена техника безопасности. Солдата можно было спасти, если бы ему своевременно оказали медицинскую помощь.

"Станислав стоял с шашкой, создавая дымовую завесу. Потом до движения техники он должен был отойти. Но машины пошли до подачи сигнала флажками. Почему так произошло, я не знаю. Естественно, в дыму его просто не заметили. Скорой помощи на месте учений не было, она стояла в другом конце полигона, а это уже грубое нарушение. Когда машина приехала, пострадавшего повезли почему-то не в военный госпиталь, как это положено, а до выезда с полигона. Там его выгрузили, медики вернулись назад, а Антонюка на такси в сопровождении солдат, повезли в алейскую ЦРБ. Дело в том, что если скорая покидает полигон, учения необходимо остановить, но вероятно, руководство не захотело этого делать", - рассказывает военный.

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В больнице медики отказывались принимать солдата, так как ЧП произошло в воинской части, а пострадавший — не гражданский. Из части должны были сообщить, что везут солдата, но этого тоже никто почему-то не сделал. В итоге было потеряно драгоценное время, парня спасти не удалось.

Чтобы уйти от ответственности, руководство части попыталось все выставить так, что Антанюк сам виноват в случившемся, якобы он всю ночь пил, а на полигоне ему вдруг стало плохо. Даже когда бригада прощалась с товарищем, на построении замкомбрига заявил, что если бы он был трезв, трагедии бы не случилось. В это никто не верил, ведь в тот день на учениях было больше 200 человек, и все видели, что Станислав был нормальный. Эту же версию представили и его маме, когда она приехала за телом. Она пыталась выяснить правду, расспрашивала сослуживцев, но все молчали, - отметил сослуживец погибшего.

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"Я был в шоке, когда узнал, что Станислава даже не похоронили по воинским канонам. Просто привезли в Омск гроб, выгрузили и уехали. Никаких речей, соболезнований родным и близким, оружейных залпов", - прокомментировал собеседник издания.

Кстати, версия, что Антанюк был не трезв, рассыпалась в ходе следственной проверки. Сейчас в случившемся обвиняют солдата, который был за штурвалом БТР, хотя нести ответственность должен тот, кто руководил учениями, рассказал источник в военной части

«МК на Алтае» сделал официальный запрос в пресс-службу Центрального военного округа, с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что тяжелораненого солдата доставляли в больницу на такси без сопровождения медиков. "Информация, приведенная в запросе, скорее из разряда слухов, комментировать которые нам бы не хотелось", - ответил помощник командующего войсками военного округа — начальник пресс-службы ЦВО, подполковник Сергей Шорин.