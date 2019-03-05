Сорвались в обрыв. Пьяный водитель «Тойоты» протаранил «Камаз» в Горном Алтае

05.03.2019 17:37 93

4 марта в Шебалинском районе Республики Алтай столкнулись автомобили Toyota Corolla и Камаз. ДТП случилось в 15:30 на 1 километре автодороги «Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-Карагай-граница Казахстана», сообщает пресс-служба МВД республики.

Известно, что 38-летний житель Шебалинского района, управляя автомобилем Toyota Corolla в нетрезвом виде, двигался со стороны села Черга в направлении села Беш-Озек.

«Проезжая узкий участок дороги, он не выполнил требования дорожного знака приоритета 2.6 – «Преимущество встречного движения» и допустил столкновение с движущимся со встречном направлении автомобилем КАМАЗ-5511, под управлением 33-летнего жителя села Майма», - рассказали в МВД.

Пассажира Toyota – жителя Шебалинского района – госпитализировали с травмами в районную больницу. В отношении водителя иномарки возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ.