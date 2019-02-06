Депутаты АКЗС начали отчитываться о доходах и имуществе

В Алтайском краевом Законодательном собрании первые семь депутатов сдали декларации о доходах, расходах и имуществе за 2018 год. Об этом сообщил на своей странице в Facebook эсер Владислав Вакаев. Известно, что помимо Вакаева, о доходах отчитались Людмила Суслова и Евгения Боровикова.
«Коллеги из региональных парламентов, не забываем, что для нас последний срок сдачи деклараций – 31 марта. А для муниципальных депутатов – на месяц позже. Но лучше все-таки не откладывать. А то прокуратура не дремлет», – напомнил политик.
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В разговоре с корреспондентом «Политсибру» Вакаев отметил, что прошедшие за последний год судебные разбирательства по поводу неверно поданных деклараций должны добавить дисциплины депутатам всех уровней.
«В истории декларациями муниципальных депутатов есть рациональное зерно. Я заметил, что мои коллеги очень внимательно отнеслись к текущей кампании. Учитывая то, что мы, депутаты регионального парламента, должны показывать пример муниципалам, я думаю, все мои коллеги очень внимательно отнесутся к подаче сведений о доходах и имуществе», – рассказал Владислав Вакаев.
Между тем по мнению эсера, несколько депутатов барнаульской и бийской городской думы могут лишить мандатов «в целях профилактики».
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