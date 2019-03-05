Барнаульский перевозчик борется с чиновниками за право работать на маршрутах

Барнаульский пассажироперевозчик «Агас-Транс» обратился в следственный комитет России и прокуратуру Алтайского края с просьбой разобраться в ситуации и вернуть право работы на трех маршрутах. Компания считает, что городской комитет по дорожному хозяйству лишил её права на перевозку безосновательно, сообщили «Наши Новости».
Члены комиссии антимонопольной службы признали обоснованной жалобу пассажироперевозчика АГАС-транс
Компания «Агас-Транс» больше десяти лет работала на маршрутах №33, 77 и 121. В марте истекает срок действия свидетельства компании, поэтому дорожный комитет осенью прошлого года объявил конкурс на эти направления. Руководители предприятия пояснили, что в первый раз им отказали в участии из-за копеечного долга. Во второй раз «Агас-Транс» проиграл компании «Транс-Лайн». Перевозчик зарегистрирован в Повалихе, в ее штате официально числятся четыре сотрудника, а автобусы ходят по маршрутам в городах и районах края, но такая занятость транспорта запрещена положением конкурса. Кроме того, конкуренту необходимо найти 40 автобусов и водителей транспорта до 26 марта.
Спор начался после проигрыша компании в конкурсе на контракт
Отмечается, что антимонопольная служба обнаружила многочисленные нарушения при проведении конкурса пассажироперевозчиков и выдала заключение отменить его итоги. Но в дорожном комитете возвращать право работы на маршрутах «Агас-Трансу» не торопятся.