Минус 356. Отделение РАН потеряет часть Академгородка в Новосибирске

Правительство оставит под управлением Сибирского отделения РАН лишь 22 из 378 объектов новосибирского Академгородка. Остальные объекты планируется передать Минобрнауки, сообщает «РБК».
Среди объектов, которых лишится сибирское отделение, - общежития, больницы, детские сады, торговые центры, спортивные комплексы и лес.Со времен развала СССР отделение управляло 378 объектами Академгородка. Как рассказал председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон, вплоть до 2013 года ему выделяли федеральные деньги на их содержание.
После реформы РАН было образовано Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), дотации прекратились, но отделение продолжало самостоятельно поддерживать и ремонтировать эти объекты. Общий доход со всех объектов составлял около 400 млн рублей.Источник, близкий к руководству СО РАН, рассказал, что большую часть объектов Академгородка могут передать Министерству науки и высшего образования.
Имущество РАН переходит в рамках исполнения протокола бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича за 2014 год и поручения вице-премьера Татьяны Голиковой за 2018 год. Суть в том, чтобы закрепить за РАН только профильное имущество.
«Определенные разногласия возникли в вопросе подтверждения использования имущества для достижения уставных целей РАН, поскольку академия существует в организационно-правовой форме федерального государственного бюджетного учреждения. Росимуществу даны соответствующие поручения», - сообщили в Минобрнауки.
В результате реформы, прошедшей в 2013 году, существенная часть имущества академии, а также многие научные институты РАН были переданы ФАНО. Агентство стало распределять деньги между бывшими институтами академии. Агентство перестало существовать в 2018 году; его глава Михаил Котюков возглавил Минобрнауки, в которое и влилось агентство.
Таким образом, отделение будет управлять 22 объектами Академгородка. Это четыре здания и 18 служебных квартир.
«СО РАН очень бережно относится к своему имуществу, потому что это часть их истории, часть истории Академгородка. Отдать инфраструктуру неизвестно кому, чтобы с ней стало неизвестно что? Так мы разрушим поселок, он исчезнет. А в 2018 году президент утвердил программу дальнейшего развития Академгородка [«Академгородок 2.0»], и на базе уже существующей инфраструктуры должен быть построен новый комплекс. А если сейчас все раздать и продать, то на чем создавать новое?», - отметил вице-президент РАН Юрий Балега.