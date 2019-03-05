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Минус 356. Отделение РАН потеряет часть Академгородка в Новосибирске

Новости
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Правительство оставит под управлением Сибирского отделения РАН лишь 22 из 378 объектов новосибирского Академгородка. Остальные объекты планируется передать Минобрнауки, сообщает «РБК».

Среди объектов, которых лишится сибирское отделение, - общежития, больницы, детские сады, торговые центры, спортивные комплексы и лес.Со времен развала СССР отделение управляло 378 объектами Академгородка. Как рассказал председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин ​Пармон, вплоть до 2013 года ему выделяли федеральные деньги на их содержание.

После реформы РАН было образовано Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), дотации прекратились, но отделение продолжало самостоятельно поддерживать и ремонтировать эти объекты. Общий доход со всех объектов составлял около 400 млн рублей.Источник, близкий к руководству СО РАН, рассказал, что большую часть объектов Академгородка могут передать Министерству науки и высшего образования.

Имущество РАН переходит в рамках исполнения протокола бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича за 2014 год и поручения вице-премьера Татьяны Голиковой за 2018 год. Суть в том, чтобы закрепить за РАН только профильное имущество.

«Определенные разногласия возникли в вопросе подтверждения использования имущества для достижения уставных целей РАН, поскольку академия существует в организационно-правовой форме федерального государственного бюджетного учреждения. Росимуществу даны соответствующие поручения», - сообщили в Минобрнауки.

В результате реформы, прошедшей в 2013 году, существенная часть имущества академии, а также многие научные институты РАН были переданы ФАНО. Агентство стало распределять деньги между бывшими институтами академии. Агентство перестало существовать в 2018 году; его глава Михаил Котюков возглавил Минобрнауки, в которое и влилось агентство.

Таким образом, отделение будет управлять 22 объектами Академгородка. Это четыре здания и 18 служебных квартир.

«СО РАН очень бережно относится к своему имуществу, потому что это часть их истории, часть истории Академгородка. Отдать инфраструктуру неизвестно кому, чтобы с ней стало неизвестно что? Так мы разрушим поселок, он исчезнет. А в 2018 году президент утвердил программу дальнейшего развития Академгородка [«Академгородок 2.0»], и на базе уже существующей инфраструктуры должен быть построен новый комплекс. А если сейчас все раздать и продать, то на чем создавать новое?», - отметил вице-президент РАН Юрий Балега.

Автор: Политсиб.ру

Фото: news.ngs.ru

#РАН #Новосибирск #Академгородок