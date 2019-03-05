Минус 356. Отделение РАН потеряет часть Академгородка в Новосибирске

Новости 05.03.2019 15:15 83

Правительство оставит под управлением Сибирского отделения РАН лишь 22 из 378 объектов новосибирского Академгородка. Остальные объекты планируется передать Минобрнауки, сообщает «РБК».

Среди объектов, которых лишится сибирское отделение, - общежития, больницы, детские сады, торговые центры, спортивные комплексы и лес.Со времен развала СССР отделение управляло 378 объектами Академгородка. Как рассказал председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин ​Пармон, вплоть до 2013 года ему выделяли федеральные деньги на их содержание.

После реформы РАН было образовано Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), дотации прекратились, но отделение продолжало самостоятельно поддерживать и ремонтировать эти объекты. Общий доход со всех объектов составлял около 400 млн рублей.Источник, близкий к руководству СО РАН, рассказал, что большую часть объектов Академгородка могут передать Министерству науки и высшего образования.

Имущество РАН переходит в рамках исполнения протокола бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича за 2014 год и поручения вице-премьера Татьяны Голиковой за 2018 год. Суть в том, чтобы закрепить за РАН только профильное имущество.

«Определенные разногласия возникли в вопросе подтверждения использования имущества для достижения уставных целей РАН, поскольку академия существует в организационно-правовой форме федерального государственного бюджетного учреждения. Росимуществу даны соответствующие поручения», - сообщили в Минобрнауки.

В результате реформы, прошедшей в 2013 году, существенная часть имущества академии, а также многие научные институты РАН были переданы ФАНО. Агентство стало распределять деньги между бывшими институтами академии. Агентство перестало существовать в 2018 году; его глава Михаил Котюков возглавил Минобрнауки, в которое и влилось агентство.

Таким образом, отделение будет управлять 22 объектами Академгородка. Это четыре здания и 18 служебных квартир.