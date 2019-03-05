«Бирюзовая Катунь» лишится еще одного резидента?

Новости 05.03.2019 12:49 207

Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности намерено расторгнуть соглашение еще с одним резидентом ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» - ООО «Ски-комплекс», сообщил «Интерфаксу» глава управления Евгений Дешевых. Кроме того, в конце февраля Арбитражный суд региона принял к производству иск управления о расторжении соглашения от 28 октября 2010 года с другим резидентом «Бирюзовой Катуни» - ООО «КатуньСпортСтрой».

По словам Дешевых, сейчас идет работа по досудебному урегулированию спорта с компанией. Она не выполнила заявленные планы по строительству двух специализированных гостиниц и вертодрома, общая стоимость которых составила около трех млрд рублей. В 2010 году, как отмечало минэкономразвития региона, это был самый масштабный проект экономической зоны.

«В отношении резидентов ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» проводится ревизия исполнения сторонами условий заключенных соглашений об осуществлении туристско-рекреационной деятельности на территории ОЭЗ», - пояснил глава управления.

На данный момент, «Бирюзовая Катунь» имеет 24 резидентов с объемом инвестиций более восьми млрд рублей. Самый крупный инвестпроект - строительство ООО «Актив Парк» гостиничного комплекса на 120 мест с рестораном, оздоровительным центром и спортивно-развлекательными объектами.