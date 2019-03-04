Коммунисты и единороссы «монополизировали» выборы в алтайских сельсоветах

Новости 05.03.2019 11:33 174

10 марта в Крутихинском районе Алтайского края пройдут дополнительные выборы депутатов двух сельских советов – Волчно-Бурлинского и Заковряшинского. Интересно, что поборются за мандаты представители только двух политических партий – «Единой России» и КПРФ.

В Волчно-Бурлинском сельском совете (1261 житель) выборы назначили по избирательным округам №1 и №2, а в Заковряшинском (973 жителя) – по округам №1, №2 и №3. Возраст кандидатов варьируется от 27 до 70 лет. Самый молодой родился в 1992 году, самый старший – в 1949-м.

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В Заковряшинском сельском совете 13 депутатов. За вакантные места соревнуются фермер, машинист насосной станции, два пенсионера, продавец, товаровед, начальник почты, заведующая ФАП и техничка. Всего на три свободных мандата претендуют 9 человек: 6 единороссов и 3 коммуниста.

В Волчно-Бурлинском сельском совете 11 депутатов. В допвыборах примут участие завхоз, воспитательница детского сада, директор компании, водитель, агроном, и.о. главы сельского совета и пенсионерка. Здесь конкуренцию 5 единороссам составят 2 коммуниста. Любопытно, что от "партии власти" на одном округе выдвинулась семейная пара.

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Как ни странно, на этот раз на выборах в сельсоветах нет кандидатов, которые шли бы в качестве самовыдвиженцев. Обращает на себя внимание и отсутствие среди соискателей мандатов представителей двух других парламентских партий - ЛДПР и "Справедливой России".

Отметим, в марте в Алтайском крае пройдут еще 3 избирательных кампании. 17 марта - досрочные выборы главы Макарьевского сельского совета в Солтонском районе, 24 марта - досрочные выборы глав Веселоярского, Сидоровского и Казанцевского сельсоветов в Романовском районе, и, наконец, 31 марта - досрочные выборы главы Солоновского сельского совета в Смоленском районе. А в апреле будут избраны путем допвыборов депутат Ивановского сельского совета в Курьинском районе, и депутаты Шелаболихинского сельского совета в одноименном районе.