Коммунисты и единороссы «монополизировали» выборы в алтайских сельсоветах

10 марта в Крутихинском районе Алтайского края пройдут дополнительные выборы депутатов двух сельских советов – Волчно-Бурлинского и Заковряшинского. Интересно, что поборются за мандаты представители только двух политических партий – «Единой России» и КПРФ.
В Волчно-Бурлинском сельском совете (1261 житель) выборы назначили по избирательным округам №1 и №2, а в Заковряшинском (973 жителя) – по округам №1, №2 и №3. Возраст кандидатов варьируется от 27 до 70 лет. Самый молодой родился в 1992 году, самый старший – в 1949-м.
Соответствующее заявление региональный политик сделал на своей странице в социальной сети
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Как ни странно, на этот раз на выборах в сельсоветах нет кандидатов, которые шли бы в качестве самовыдвиженцев. Обращает на себя внимание и отсутствие среди соискателей мандатов представителей двух других парламентских партий - ЛДПР и "Справедливой России".
Отметим, в марте в Алтайском крае пройдут еще 3 избирательных кампании. 17 марта - досрочные выборы главы Макарьевского сельского совета в Солтонском районе, 24 марта - досрочные выборы глав Веселоярского, Сидоровского и Казанцевского сельсоветов в Романовском районе, и, наконец, 31 марта - досрочные выборы главы Солоновского сельского совета в Смоленском районе. А в апреле будут избраны путем допвыборов депутат Ивановского сельского совета в Курьинском районе, и депутаты Шелаболихинского сельского совета в одноименном районе.
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