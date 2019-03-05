«Растапливая недопонимание»: СГК ответила на вопросы жителей Алтайского края

Новости 05.03.2019 11:02 78

Задать вопрос энергетикам жители Барнаула, Бийска и Рубцовска смогли 26 февраля в прямом эфире. Вопрошающих на три города насчиталось больше 60. Задавали и по несколько вопросов сразу. Все проблемы, с которыми обратились, в компании зафиксировали и будут решать. Вспомним наиболее горячие вопросы прошедшей онлайн встречи и ответы на них.

Барнаульцам отвечали Александр Гросс, директор теплосетевого подразделения СГК в городе, и Игорь Холодков, директор Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании.

С бийчанами общались Иван Свечкарев, главный инженер теплосетевого подразделения СГК в городе, и Дмитрий Корнеев, начальник теплосбытового подразделения.

С жителями Рубцовска говорил Максим Новов, директор рубцовского подразделения СГК.

Главная тема – ценообразование. Многие в этом году расстроились, увидев цифры в своих платёжках за отопление, а кто-то наоборот. Например, в посёлке Южном цены за услуги стали ниже. Почему так?

Причин повышения суммы платежей несколько. С начала года из-за роста НДС на 2% изменился и тариф, также произошла корректировка объёмов потребленного тепла за прошлый год. Помимо прочего в январе-феврале стояли сильные морозы. Совокупность этих явлений в итоге и отразилась на платёжках. Более подробно погрузиться в тему можно на сайте.

А вот в барнаульском посёлке Южном цена наоборот стала ниже по сравнению с другими годами. На первый взгляд кажется, что эта какая-то несправедливость. Но на деле – цены уровнялись. Если раньше жители Южного платили за тепло больше основной части барнаульцев примерно на 40%, то сейчас все платят одинаково.

Не радует жителей и ранний отопительный сезон. В квартирах жарко, открывают окна, топят улицу, на счётчик капает.

«В этом году в сентябре было выпущено распоряжение, которое рекомендовало запуск системы теплоснабжения в домах на усмотрение собственников, то есть жильцы сами могли решить, когда начать подавать в дом теплоноситель и при необходимости отсрочить этот момент», - отвечает Игорь Холодков.

Алгоритм действий для переноса начала отопительного сезона в вашем доме следующий:

Собрать общедомовое собрание собственников жилья;

Выдвинуть предложение об отсрочке старта отопительного сезона для вашего дома и проголосовать;

Если большинство жильцов выступило «за» - написать коллективное заявление;

Отнести заявление в управляющую компанию.

В топ вышел вопрос про горячую воду. Точнее про холодную, которая течет вместо горячей. Как говорят, «чтобы получить горячую, надо налить половину ванны».

Причин «похолодания» воды в трубах горячего водоснабжения много. Возможно, старые трубы пора менять, а, может быть, сосед снизу купил с рук бракованный, зато дешёвый, водонагреватель. Да ещё и неправильно его установил. И теперь вода начала скакать из одного стояка в другой. Для жильца это будет выглядеть так: то холодная вода течёт, то снова горячая. Поскольку за коммуникации внутри дома отвечает управляющая компания, то и обращаться следует к ним.

Есть и другая причина – отсутствие линий циркуляции. Но начиная с этого года в Барнауле и эту проблему начнут решать. В ближайшие несколько лет будет восстановлено 16 км линий циркуляции.

У одних в квартире постоянно жарко, приходится завешивать батареи одеялами и спать с открытыми окнами. У других наоборот.

Из-за неправильно работающего внутридомового оборудования в морозы батареи могут быть горячее, чем должны. Но чаще жители жалуются на холод. На это и причин больше: неплотное примыкание окон, открытое окно на балконе и даже общее состояние подъезда. Почитать про это подробнее можно здесь.

Причинами снижения или повышения температуры в квартире следует интересоваться в первую очередь у управляющей компании. Если вопрос решить не удалось, то стоит позвонить в теплосетевое подразделение СГК в вашем городе.

Если вы не нашли ответ на свой вопрос, то можно обратиться в интернет-приемную. Или подождать следующей прямой линии.