Обманутых дольщиков в Алтайском крае стало меньше

Новости 05.03.2019 10:35 171

4 марта руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко на пресс-конференции рассказал о том, как решаются в крае проблемы пострадавших и обманутых дольщиков, сообщает пресс-служба региона. Число «проблемных» объектов и обманутых дольщиков, по словам Веремеинко, сокращается.

«Каждый дом – со своей историей, а значит, требует индивидуального подхода к разрешению ситуации, системной работы и взаимодействия различных уровней власти и конструктивной позиции самих дольщиков», - отметил глава надзорного ведомства.

В 2018 году четыре «проблемных» объекта реализованы через торги: дом и земельный участок по проезду Канатному, 46б в Барнауле, три «долгостроя» по улице Бийской, 11/1 и 13 (с правом аренды земельного участка) в Белокурихе. Конкурсные управляющие работают над распределением полученных денежных средств между участниками долевого строительства.

Решается вопрос и по объекту в Новоалтайске по улице ЮжСиба, 52а (застройщик – компания «Строй-Тактика»). Чтобы решить вопрос завершения проблемной строки, в администрации Новоалтайска создана рабочая группа. Участники долевого строительства предъявляют свои требования к конкурсному управляющему для включения в реестр кредиторов. Застройщик «Строй-тактика» находится в процедуре конкурсного производства.

Решения своих проблем ожидают и 45 дольщиков компании «ИСТК «Дельта», которая не достроила дом по улице 80-й Гвардейской Дивизии, 52 в Барнауле. Инспекция направила в Союз строителей и работодателей Алтайского края предложение об оказании застройщику помощи в поиске среди строительных организаций нового инвестора для достройки жилого дома.

Олег Веремеинко уверен, что совместные усилия профессионального строительного сообщества ради интересов дольщиков приведут к разрешению ситуации.