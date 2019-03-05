Жителя Алтайского края обвиняют в развращении 13 детей

Новости 05.03.2019 9:45 110

В Алтайском крае 37-летний местный житель предстанет перед судом за развращение 13 девочек из разных регионов страны. Мужчина переписывался с детьми в интернете, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

По данным следствия, в течение 2015 года обвиняемый в одной из социальных сетей заходил на страницы к несовершеннолетним девочкам и вступал с ними в переписку от своего лица. В ходе общения он отправлял в личных сообщениях и на страницу девочек фотографии с изображением порнографического характера. Следователи доказали 13 таких эпизодов.

Уголовное дело направлено в суд.