Лес в Горном Алтае защитят от непарного шелкопряда

Новости 05.03.2019 13:13 94

Летом на территории Онгудайского, Усть-Канского и Шебалинского лесничеств Республики Алтай пройдет масштабная обработка лесов от непарного шелкопряда на площади 131,1 тысяч га, сообщает пресс-служба Российского центра защиты леса.

«Планируется применение наземной техники в двухкилометровых зонах от населенных пунктов и водных объектов, и авиационной — на труднодоступных горных лесных участках. В качестве метода обработки запроектировано ультрамалообъемное опрыскивание насаждений, при этом расход препарата составит всего 3 литра на гектар леса», - рассказали в пресс-службе.

В качестве инсектицида выбран биологический препарат, который отличается высокой избирательностью и экологичностью, не токсичен для человека, теплокровных животных, птиц, рыб, пчел и других полезных насекомых.

Напомним, летом 2018 года около 12 тысяч га в Шебалинском и Онгудайском районах обработали биологическим препаратом «Лепидоцид СК-М. По данным специалистов центра защиты леса Алтайского края, площадь действующих очагов непарного шелкопряда на территории республики Алтай в десять раз превышает среднемноголетний показатель. Особо пораженными считаются массивы Усть-Канского и части лесных участков Шебалинского и Онгудайского лесничеств.