Лес в Горном Алтае защитят от непарного шелкопряда

Летом на территории Онгудайского, Усть-Канского и Шебалинского лесничеств Республики Алтай пройдет масштабная обработка лесов от непарного шелкопряда на площади 131,1 тысяч га, сообщает пресс-служба Российского центра защиты леса.
«Планируется применение наземной техники в двухкилометровых зонах от населенных пунктов и водных объектов, и авиационной — на труднодоступных горных лесных участках. В качестве метода обработки запроектировано ультрамалообъемное опрыскивание насаждений, при этом расход препарата составит всего 3 литра на гектар леса», - рассказали в пресс-службе.
В качестве инсектицида выбран биологический препарат, который отличается высокой избирательностью и экологичностью, не токсичен для человека, теплокровных животных, птиц, рыб, пчел и других полезных насекомых.
Валерий Горбунов, защитник лесов, подполковник Министерства обороны в отставке, неожиданно скончался десять дней назад. Он воевал за Алтайск