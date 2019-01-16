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Мэрия Москвы подарила «списанные» трамваи Новосибирску

Новости
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Правительство Москвы передало в муниципальную собственность Новосибирска 20 трамвайных вагонов. Распоряжение об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин. Трамваи поступят в областной центр летом 2019 года, сообщает Тайга.инфо.

Известно, что самый старый из вагонов «71−619К»  выпущен в 2000 году, самый новый – в 2005-м. Они выпущены на Усть-Катавском вагоно-строительном заводе.

Власти столицы уже несколько лет бесплатно отдают российским городам свои трамваи, потому что к 2024 году планируют полностью обновить парк.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Reasanator

#Новосибирск #Москва #трамвай