О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Рвутся трубы...
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Рвутся трубы...

Барнаул и Сургут свяжет прямой авиарейс в конце весны

Новости
243
0

С 26 мая аэропорт Барнаула открывает авиасообщение с Сургутом.  Рейс будут обслуживать самолеты «АТR-72» авиакомпании «ЮТэйр», сообщает пресс-служба барнаульского аэропорта. Время полета составит около 1 часа 20 минут.

Продажа билетов на этот рейс началась 4 марта. Известно, что из Сургута воздушный транспорт отправляется в 19.40 по местному времени, а из краевой столицы вылет запланирован на 20.30. Цена билета начинается от 7085 рублей. Перелеты осуществляются раз в неделю по воскресеньям. Вместимость воздушного судна - 70 пассажиров.

Барнаульский аэропорт вошел в Топ воздушных гаваней с малым пассажиропотоком

Барнаульский аэропорт вошел в Топ воздушных гаваней с малым пассажиропотоком

Новости

Объем перевозки - менее 500 тысяч человек в год

366

В прошлом году перелеты по маршруту Барнаул – Сургут возобновились 3 июня. Рейсы традиционно выполняются в теплое время года, вплоть до сентября.

Для сравнения, билет в плацкартном вагоне поезда Барнаул – Сургут – Нижневартовск стоит около 5 тысяч рублей, причем пассажир будет добираться до места назначения более суток.

Отметим, что аэропорт Барнаула также продает билеты на прямые рейсы до Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Казани, Томска, в ближайшей перспективе - запуск рейса в Красноярск.

Каким может стать Барнаульский аэропорт после реконструкции за 2,7 млрд рублей?

Каким может стать Барнаульский аэропорт после реконструкции за 2,7 млрд рублей?

Новости

Началась предварительная проработка вопросов реконструкции имеющегося терминала

771

Автор: Политсиб.ру

Фото: airlines-inform.ru

#Барнаул #Сургут #аэропорт