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Во все тяжкие. Бывшего учителя химии в Иркутске осудили за производство наркотиков

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В Иркутске бывший учитель химии получил 11 лет колонии за производство наркотиков. Лабораторию по производству наркотических веществ он организовал на чердаке дачного дома, сообщил ТАСС.

В сообщении пресс-службы управления ФСБ по Иркутской области говорится о том, что мужчина производил и сбывал синтетические наркотики. Осужденный имеет высшее профессиональное образование по специальности «учитель химии», проходил курсы повышения квалификации и некоторое время работал учителем химии в общеобразовательной школе.

Кроме того, у мужчины был напарник. Производством они занимались около года. Из дачного дома сотрудники ФСБ изъяли около 20 кг готовых наркотических средств и более 450 литров жидких веществ, используемых в качестве сырья. Этого хватило бы для производства не менее 40 кг синтетики.

Уголовное дело в отношении знакомого осужденного находится в судебном производстве.

Автор: Политсиб.ру

Фото: кадр из сериала «Во все тяжкие»

#Иркутская область