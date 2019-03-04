Школьников приглашают принять участие в соревнованиях «AltaySchoolCTF – 2019»

Новости 04.03.2019 17:05 105

16 марта в АлтГТУ состоятся IV Региональные соревнования в области информационной безопасности «AltaySchoolCTF – 2019». Турнир проводится среди команд старшеклассников и учащихся профессиональных образовательных организаций города Барнаула и Алтайского края.

Соревнования формата Capture The Flag (CTF – захват флага) проводятся в соответствии с международными правилами: за определенное время команда решает несколько десятков заданий из различных областей информатики и защиты информации. Задания, как правило, объединены в тематические категории: криптография, стеганография, администрирование, обратная инженерия, веб-технологии и т.д.

К участию в соревнованиях допускаются команды не более чем из пяти учащихся одной образовательной организации. Заявки направляются через специальную форму регистрации на сайте мероприятия, либо электронным письмом на адрес contest@altayctf.ru. Форму заявки и положение о соревновании можно скачать с сайта. Все участники соревнований получат сертификаты, а победителей наградят дипломами трех степеней. Команде, занявшей первое место, присваивается звание «Победитель «AltaySchoolCTF – 2019».

В случае поддержки данной инициативы и желания принять участие в организации и проведении соревнований или участвовать в соревновании просим до 10 марта направить письмо в оргкомитет соревнований по указанным ниже контактам или контактам, указанным на сайте мероприятия.

Организаторами соревнований «AltaySchoolCTF – 2019» выступают: Ассоциация руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ), факультет информационных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», CTF — команда АлтГТУ «SharLike». Поддержку мероприятию оказывают Министерство образования и науки Алтайского края, Министерство цифрового развития и связи Алтайского края.

Партнерство в организации мероприятия уже подтвердили группа компаний «БТП» и ПАО Ростелеком.

Контактные лица от организаторов: