Жители Алтайского края стали аккуратнее платить по счетам

Новости 04.03.2019 16:30 196

Число просроченных банковских ссуд в Алтайском крае за 2018 год снизилось на 2,6%, сообщает агентство «РИА Рейтинг». Как отмечают эксперты, доля просроченной задолженности у граждан региона на начало 2019 года составляет 5,91 %.

Агентство опубликовало рейтинг регионов по доле просроченных населением кредитов по итогам 2018 года на основе данных Центробанка РФ.

«На фоне бума розничного кредитования просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении ощутимо сократилась – на 89 миллиардов рублей до 760 миллиардов рублей на 1 января 2019 года», - отмечают аналитики.

В целом у 83 регионов в 2018 году доля просроченной задолженности снизилась, и лишь в двух она выросла - республике Крым и республике Северная Осетия – Алания. Наибольшее снижение доли просрочки в 2018 году наблюдалось в республике Ингушетия (8%). Тем не менее, в абсолютных процентах Ингушетия по доле просрочки лидирует (15,9%). Заметное сокращение доли просроченной задолженности наблюдалось в Кемеровской области, Омской области, Краснодарском крае, Республике Бурятия и Республике Башкортостан. В целом медианное сокращение доли просроченной задолженности населения перед банками среди российских регионов было на уровне 2 процентных пунктов за 2018 год.

Лучшая динамика сокращения просрочки была в Южном и Сибирском федеральных округах – примерно –2,5 процентного пункта.

Лидерами по платежной дисциплине по банковским кредитам остаются Севастополь, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Республика Крым. Хорошие результаты демонстрируют северные регионы и республики Приволжского федерального округа. Низкая просрочка наблюдалась в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округ, Чувашской Республике, Удмуртской Республике, Республике Мордовия и Республике Марий Эл.

По прогнозам экспертов «РИА «Рейтинг», в 2019 году жители России будут брать еще больше кредитов, в том числе из-за бурного роста ипотечного кредитования. По итогам 2019 года доля просроченной задолженности по кредитам населению продолжит ощутимо снижаться, но темпы будут ниже. Доля просрочки снизится еще на 0,6-0,9 процентного пункта, что в том числе будет связано с ростом доли ипотечных кредитов в общем ссудном портфеле физических лиц, констатируют аналитики.

За 2018 год портфель выданных населению кредитов увеличился на 22,4%, что стало рекордным приростом с 2013 года. Для сравнения, в 2017, 2016 и 2015 годах прирост составил +12,7%, +1,1% и -5,7% соответственно. В денежном выражении за 2018 год в России банками было выдано кредитов и предоставлено кредитных лимитов населению на сумму 12,5 триллиона рублей против 9,2 триллиона рублей в 2017 году, а задолженность населения перед банками за прошедший год увеличилась на 2,7 триллиона рублей до 14,9 триллиона рублей на 1 января 2019 года.