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Полиция задержала водителя, сбившего насмерть девушку в Бийске

Новости
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Вчера, 3 марта, иномарка насмерть сбила женщину в Бийске. Водитель автомобиля задержан, сообщили «Политсибру» в отделении пропаганды Госавтоинспекции по Алтайскому краю.

По данным «Комсомольской правды на Алтае», 42-летний водитель автомобиля Toyota Mark II сбил 28-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм пешеход скончалась в машине «скорой помощи».

Авария произошла на улице Васильева в районе дома №33. Предполагаемый виновник ДТП с места происшествия скрылся, его удалось разыскать через три часа после трагедии.

В социальной сети сообщается, что мужчина после наезда на женщину протаранил два автомобиля. Отмечается, что он был пьян.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Бийский Рабочий / Видео: Инцидент Барнаул

#Бийск #Происшествия