Полиция задержала водителя, сбившего насмерть девушку в Бийске

Новости 04.03.2019 16:01 148

Вчера, 3 марта, иномарка насмерть сбила женщину в Бийске. Водитель автомобиля задержан, сообщили «Политсибру» в отделении пропаганды Госавтоинспекции по Алтайскому краю.

По данным «Комсомольской правды на Алтае», 42-летний водитель автомобиля Toyota Mark II сбил 28-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм пешеход скончалась в машине «скорой помощи».

Авария произошла на улице Васильева в районе дома №33. Предполагаемый виновник ДТП с места происшествия скрылся, его удалось разыскать через три часа после трагедии.

В социальной сети сообщается, что мужчина после наезда на женщину протаранил два автомобиля. Отмечается, что он был пьян.