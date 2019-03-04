«Алтайкрайэнерго» вручит новый автомобиль лучшей бригаде электромонтеров

Новости 04.03.2019 15:10 117

Соревнования по профессиональному мастерству среди бригад электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей АО «СК Алтайкрайэнерго» проводятся ежегодно и являются частью масштабной системы подготовки и мотивации кадров.

В 2019 году соревнования будут проходить на учебно-тренировочном полигоне в селе Зудилово с 3 по 7 июня. В состязаниях примут участие лучшие бригады электромонтеров каждого из девяти филиалов компании. Командам предстоит пройти шесть этапов испытаний и продемонстрировать знания, умения и навыки, которые энергетики применяют в своей ежедневной работе. Участникам предстоит пройти проверку знаний действующих правил, инструкций и норм, продемонстрировать навыки по ликвидации пожара, спасению пострадавшего при поражении электрическим током и выполнению работ по ремонту электросетевого оборудования.

В прошлом году абсолютную победу одержала команда филиала «Каменские МЭС» (Шелаболихинский участок), получив в награду автомобиль «Соболь». На церемонии награждения генеральный директор Сергей Приб сообщил присутствующим, что главным призом следующих соревнований станет бригадный автомобиль иностранного производства. Обещание выполнено: лучшая бригада электромонтеров «Алтайкрайэнерго» 2019 года в награду получит новый грузопассажирский автомобиль Kia Bongo III.

В зоны обслуживания каждого из филиалов входят несколько районов, которые значительно удалены друг от друга. Поэтому получение в пользование бригад новой, высокотехнологичной техники приводит не только к экономии ГСМ, но и снижению затрат на выполнение ремонта в случае выхода ее из строя, что, в свою очередь, позволяет увеличить объем выполненных работ по обслуживанию линий электропередачи и снизить время на их исполнение. Руководство компании «Алтайкрайэнерго» в этом вопросе занимает принципиальную позицию: клиентоориентированность современного энергетического предприятия невозможна без технического переоснащения.