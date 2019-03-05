На Павловском деревообрабатывающем комбинате запустили энергоцентр

Новости 05.03.2019 8:15 110

1 марта состоялся запуск энергетического центра на Павловском деревообратывающем комбинате (ДОК). Розжиг камеры сгорания твердого топлива является важным этапом, который предшествует запуску ДОКа.

В первые дни марта будет производиться сушка обмуровки котла энергоцентра, настройка системы автоматики, холодный запуск отдельных узлов и механизмов, производство первого пара и запуск в горячем режиме системы размола щепы. К концу недели ожидается прокрутка конвейерных систем со щепой, выпуск первого волокна. Получить первую плиту «Алтайлес» намерен к концу марта.

Напомним, новый промышленный объект - Павловский ДОК - готовится к запуску. Комбинат полностью автоматизирован. Планируется, что он будет работать круглосуточно. Основная продукция – плиты МДФ из щепы, опилок, низкосортной древесины.