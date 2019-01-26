Иномарку разорвало на две части в ДТП под Бийском

Новости 03.01.2019 17:17 73

2 января в пригороде Бийска произошло серьезное ДТП. Иномарку в результате разорвало пополам. Об этом пишет «Бийский рабочий» со ссылкой на аварком.

ДТП случилось в районе поселка Борового у автозаправочной станции. Автомобиль Toyota Chaser врезался в столб.

По мнению представителей аваркома, иномарку разорвало потому, что автомобиль является так называемым «распилом», то есть относится к числу тех машин, которые в Россию завозятся в распиленном состоянии, а здесь сваривают кузов воедино.

В связи с этим сотрудники аварийного комиссариата напоминают о необходимости тщательно выбирать автомобиль перед покупкой.

Пострадал ли в ДТП водитель, не сообщается.

Обновлено 15:20

По данным краевой Госавтоинспекции, водитель, мужчина 1997 года рождения, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу Бийска. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.