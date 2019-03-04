Обещанного 10 лет ждут. Вновь поднят вопрос строительства метро в Красноярске

Новости 04.03.2019 14:40 112

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Александр Усс обсудили строительство метро в Красноярске. Данный вопрос рассматривают уже больше 10 лет, сообщается на сайте Президента России.

Путин и Усс встретились в Красноярске во время открытия Универсиады-2019. По словам губернатора Красноярского края, к 2023 году в городе должно появиться девять станций метро.

«Мы изучили мировой опыт, и Россия стоит на пороге перехода к этому. Это так называемые трёхвагонные сцепки. Это означает, что подземная часть метро, станции, будут гораздо меньше, а основная стоимость метро – это всё‑таки станции. Кроме этого меньшее количество на строительство подземных депо, и плюс эти виды подземного транспорта являются беспилотными. Соответственно, серьёзное сокращение на содержание персонала. Если реализовать эту схему, то, по оценкам специалистов, а мы обращались к лучшим российским экспертам, стоимость проходки в целом метро будет сокращена от 30 до 40 процентов в сравнении с традиционными. И это нам даст возможность построить не пять, а девять станций метро, включая надземные. Таким образом, если всё это реализовать, мы надеемся к 2023 году проблему общественного транспорта в городе Красноярске решить радикально», - сказал Усс.

Владимир Путин отметил, что необходимо «и метро, и скоростной трамвай, и электрички, связать в единый комплекс».

Строить метро в Красноярске начали в 1993 году. Власти планировали создать 30 станций на трех линиях, но в 2009 году работы прекратились.