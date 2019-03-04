Новая компания по добыче и обогащению меди появится в Алтайском крае

Новости 04.03.2019 13:15 110

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) создала новую структуру по добыче и обогащению медной руды в Алтайском крае - ООО «Таловское». Новое юрлицо, согласно материалам аналитической системы, было создано 28 февраля, сообщил «Интерфакс».

Уставный капитал новой структуры в 10 тыс. рублей «Уралэлектромедь» и «Сибирь-Полиметаллы» распределили между собой по 51% и 49%.

«Таловское» расположено на промплощадке Рубцовского рудника в поселке Потеряевка в Алтайском крае. Там же, кстати, зарегистрировано АО «Сибирь-Полиметаллы», которое владеет лицензией на Таловское месторождение с запасами 3,6 млн тонн. Его разработка пока не ведется.

Гендиректором новой компании назначен Александр Маньшин, ранее являвшийся председателем правления ТСЖ «Металлург» в Рубцовске.

АО «Сибирь-Полиметаллы» было создано по инициативе краевой администрации в 1999 году с целью возрождения добычи полиметаллов в регионе. В 2004 году УГМК приобрела весь комплекс объектов незавершенного строительства на промплощадке Рубцовского рудника и начала их восстановление.