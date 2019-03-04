Россельхозбанк предлагает кредит «Удачный процент» для зарплатных клиентов

Новости 04.03.2019 12:50 78

Россельхозбанк запустил для участников зарплатных проектов кредит «Удачный процент» на новых условиях: теперь ставка составляет 9,9% годовых (при условии оформления личного страхования жизни, здоровья) по потребительским кредитам без обеспечения в сумме от 1 млн рублей и сроком кредитования от одного года.

Акция продлится до 1 июня 2019 года. Для оформления кредита клиентам необходимо предоставить паспорт гражданина РФ и заполнить анкету для мужчин в возрасте до 27 лет включительно обязательно предоставление военного билета). Срок рассмотрения заявки составляет до трех дней.

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.