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Барнаульцы посетили очередную экскурсию в парке «Изумрудный». Фоторепортаж

Новости
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3 марта в барнаульском парке «Изумрудный» состоялась очередная экскурсия для жителей и гостей города. Экскурсию бесплатно провел историк и краевед Данил Дегтярев. 

«Денег мы не потребуем». Архитектор рассказал о спасении парка «Изумрудный»

«Денег мы не потребуем». Архитектор рассказал о спасении парка «Изумрудный»

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Горожане решили взять все в свои руки – посадить в парке деревья, вернуть ему хоть немного жизни

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«От серебра до изумруда» - так называется экскурсия. Барнаульский историк не только показал интересные места в парке, но и рассказал об истории этого места. 

Напомним, в суде продолжается рассмотрение уголовного дела о незаконных рубках в «Изумрудном».

Обвиняемый по делу парка «Изумрудный» проигнорировал суд

Обвиняемый по делу парка «Изумрудный» проигнорировал суд

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Барнаул #Изумрудный