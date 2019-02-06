Барнаульцы посетили очередную экскурсию в парке «Изумрудный». Фоторепортаж

Новости 04.03.2019 12:15 175

3 марта в барнаульском парке «Изумрудный» состоялась очередная экскурсия для жителей и гостей города. Экскурсию бесплатно провел историк и краевед Данил Дегтярев.

«Денег мы не потребуем». Архитектор рассказал о спасении парка «Изумрудный» Мнения 06.02.2019 13:05 Горожане решили взять все в свои руки – посадить в парке деревья, вернуть ему хоть немного жизни 1634

«От серебра до изумруда» - так называется экскурсия. Барнаульский историк не только показал интересные места в парке, но и рассказал об истории этого места.

Напомним, в суде продолжается рассмотрение уголовного дела о незаконных рубках в «Изумрудном».