Памятник промышленного наследия снесли в Барнауле

В Барнауле снесли исторический памятник – главный производственный корпус Барнаульского маслойбойного завода. В 1917 году здание считалось одним из самых высоких в городе, сообщили в группе «Urban History».
Здание можно было увидеть, подъезжая к вокзалу или проходя по пешеходному мосту через железную дорогу. Корпус завода был построен в годы Первой мировой войны. Пятиэтажное здание было символом предприятия и размещалось на его эмблеме.
Как рассказал «Политсибру» историк и краевед Данил Дегтярев, корпус снесли на прошлой неделе. Снос был законным - здание не имело статуса объекта культурного наследия.
«Воспрепятствовать этому не было никакой возможности. В настоящий момент производственный комплекс бывшего маслобойного завода, состоявший из нескольких дореволюционных построек, почти полностью снесён. Остаётся целым только одно здание, впрочем, и оно тоже вскоре может исчезнуть. Хочется отметить, что именно Данил Дегтярёв вместе с Евгением Клепиковым в 2016 году выявили данные постройки как комплекс промышленных дореволюционных зданий. Информация о нём впервые была представлена на выставке «Памятники промышленного наследия Барнаула до 1917 года», проходившей летом минувшего года в Барнауле», - пояснили в группе.