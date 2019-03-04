Массовая авария с участием автобуса произошла в Барнауле

Новости 04.03.2019 11:09 118

Сегодня, 4 марта, в Барнауле произошло ДТП с участием автобуса и трех автомобилей. На месте работали сотрудники полиции, скорой помощи и спасатели, сообщил «Инцидент Барнаул».

«ДТП с участием автобуса и трёх автомобилей произошло напротив дома по адресу ул. Юрина 247. Собралась пробка в сторону ул. Малахова. Водителя первого автомобиля увезла скорая. Шёл сам, но сильно хромал», - рассказали очевидцы в паблике.

О других пострадавших не сообщается. Оперативно получить комментарий в отделении пропаганды Госавтоинспекции по Барнаулу не удалось.