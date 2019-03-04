Два дома и одно здание в Барнауле останутся без воды из-за работ на сетях
Барнаульский водоканал 5 марта будет проводить плановые работы на сетях. Водоснабжение ограничат в двух жилых домах и одном здании, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Работы будут осуществляться по двум адресам:
- ул. Попова, 46 - будет проводиться переврезка водопровода. С 09:30 до 18:00 будет ограничено водоснабжение в жилых домах №42, 46 по ул. Попова.
- проезд Гужтранспортный, 8 - будет проводиться переврезка водопровода. С 10:00 до 18:00 будет ограничено водоснабжение здании по адресу: проезд Гужтранспортный, 8.
Оставить заявку на подвоз воды можно по номеру телефона 28-22-00.