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Два дома и одно здание в Барнауле останутся без воды из-за работ на сетях

Новости
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Барнаульский водоканал 5 марта будет проводить плановые работы на сетях. Водоснабжение ограничат в двух жилых домах и одном здании, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы будут осуществляться по двум адресам:

  • ул. Попова, 46 - будет проводиться переврезка водопровода. С 09:30 до 18:00 будет ограничено водоснабжение в жилых домах №42, 46 по ул. Попова.
  • проезд Гужтранспортный, 8 - будет проводиться переврезка водопровода. С 10:00 до 18:00 будет ограничено водоснабжение здании по адресу: проезд Гужтранспортный, 8.

Оставить заявку на подвоз воды можно по номеру телефона 28-22-00.

Автор: Политсиб.ру

#Барнаул #Водоканал #Водоснабжение