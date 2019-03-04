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Лыжница из Алтайского края вновь не «осилила» золото на Универсиаде

Новости
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Утром 4 марта алтайская лыжница Яна Кирпиченко завоевала бронзу в гонке преследования – 5 км свободным стилем. Гонка прошла в рамках зимней Всемирной Универсиады.

Кирпиченко стартовала с отставанием 3, 8 секунды от Алисы Жамбаловой и 0,1 секунды - от Екатерины Смирновой. В гонке преследования она уступила победительнице 9 секунд, второй спортсменке – 8,3 секунды.

Напомним, 3 марта алтайская спортсменка взяла бронзу по итогам пятикилометровой лыжной гонки классическим стилем среди девушек. Лыжница является единственной представительницей региона в составе студенческой сборной России.

Автор: Политсиб.ру

#Спорт #Универсиада #Алтайский край