Лыжница из Алтайского края вновь не «осилила» золото на Универсиаде

Новости 04.03.2019 10:15 33

Утром 4 марта алтайская лыжница Яна Кирпиченко завоевала бронзу в гонке преследования – 5 км свободным стилем. Гонка прошла в рамках зимней Всемирной Универсиады.

Кирпиченко стартовала с отставанием 3, 8 секунды от Алисы Жамбаловой и 0,1 секунды - от Екатерины Смирновой. В гонке преследования она уступила победительнице 9 секунд, второй спортсменке – 8,3 секунды.

Напомним, 3 марта алтайская спортсменка взяла бронзу по итогам пятикилометровой лыжной гонки классическим стилем среди девушек. Лыжница является единственной представительницей региона в составе студенческой сборной России.