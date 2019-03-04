Полная перезагрузка. Барнаульский меланжевый комбинат станет одним из крупнейших производств Алтайского края

Новости 04.03.2019 15:27 405

В Барнауле прошла рабочая встреча руководителей комбината «Меланжист Алтая» с депутатом Государственной Думы РФ Александром Прокопьевым. В формате брифинга и экскурсии обсуждались планы масштабной модернизации предприятия.

Еще 4 года назад Барнаульский меланжевый комбинат был на грани банкротства. Однако через некоторое время его акционером стала московская компания ООО «БТК холдинг».

Собственник начал внедрять на линиях завода новые технологии: менять оборудование на высокотехнологичное, соответствующее современным мировым стандартам, а главное – перестроил кадровую и мотивационную политику предприятия, поставив целью привлечь молодые, квалифицированные кадры.

Сотрудники и стажёры-рабочие получили особые льготы и привилегии: высокую стипендию и доступные цены в столовой. Была внедрена система наставничества: под руководством опытных мастеров новички осваивают тонкости своей специальности.

Работникам, живущим за пределами краевого центра (их около 40%) компенсируют расходы на проезд. В целом за четыре года средняя зарплата работников БМК значительно выросла. Сегодня она составляет 35 тысяч рублей. Молодежь Барнаула и жители Алтайского края проявляют интерес к производству и хотят работать на нем, о чем говорит статистика.

По словам Михаила Бочарова, генерального директора ООО «БТК холдинг», новыми сотрудниками перспективного производства станут выпускники алтайских технических вузов, в частности, АлтГТУ. Это и есть кадровый резерв, откуда придут рабочие и инженерно-технический персонал.

Александр Прокопьев считает, что важной задачей предприятия станет цифровизация производства, дальнейшее, планомерное обновление оборудования и омоложение кадров. Уже в ближайшие два года комбинат получит 5 млрд инвестиций. Будет создано отделочное производство, построены очистные сооружения, обновлена инженерная и социальная инфраструктура, появится 188 новых вакансий.

К слову, уже в 2018 году БМК «Меланжист» внедрил на заводе современную швейцарскую разборочную линию для хлопка и полиэфира.

Всего за 7 следующих лет инвестор планирует потратить на модернизацию завода более 14 млрд рублей. Реконструкция цехов пройдет в три этапа, с постепенной заменой всех зданий без остановки производственного процесса. Таким образом, завод станет одним из крупнейших в крае: общее число сотрудников составит более 2500 человек.

Александр Прокопьев познакомился с работой завода и после часовой экскурсии по цехам высоко оценил перспективы его развития:

«То, что мы увидели на «Меланжисте», по-настоящему впечатляет. На заводе начинается реконструкция, причем без остановки производственного процесса. Планы развития компании выглядят колоссальными. Важно, что БМК начинает создавать высокотехнологичные рабочие места. В отрасль приходит молодежь в связи с внедрением на производстве современных технологий, его автоматизации. Поэтому недавним выпускникам здесь интересно».

БМК «Меланжист Алтая» работает в режиме полного цикла безотходного производства – от переработки хлопка и синтетического сырья (полиэфира) до пошива готовой одежды. Работа идет 360 дней в году круглосуточно. На предприятии 1077 рабочих на линиях, где синтезируется полотно и ткани, и 450 – в швейных цехах.