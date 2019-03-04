Виктор Томенко утвердил план подготовки к пожароопасному сезону

Новости 04.03.2019 9:15 58

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил план основных мероприятий по подготовке региона к пожароопасному сезону 2019 года, а также сводный план тушения лесных пожаров. Он будет направлен на обеспечение охраны лесов, своевременное предупреждение лесных пожаров и борьбу с ними на территории земель лесного фонда, сообщили в минприроды края.

Согласно плану, к тушению пожаров будут привлекаться 1479 человек и более 700 единиц техники различных модификаций. Также подготовлены три вертолета Робинсон R-44 и четыре взлетно-посадочные площадки в Барнауле, Белокурихе, в райцентрах Волчихе и Чарышское.

В этом году космический мониторинг охватит 100 % территории лесов края, авиационный - 39 %, наземный – 61 %.

Кроме того, сформированы оперативные штабы по охране лесов от пожаров и координации действий.

На базе бийского техникума прошли обучение 34 специалиста лесного хозяйства - 11 сотрудников лесничеств и 23 специалиста арендаторов лесных участков.

Кроме того, край заключил договор с учреждением Республики Алтай на выполнение авиационных работ и предоставление сил и средств. Так, краю будут выделены вертолет Ми-8 МТВ с ВСУ-5 и группа десантников-пожарных.

Виктор Томенко подписал соглашение о взаимодействии между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и правительством Алтайского края по вопросам привлечения воздушных судов авиации МЧС России для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров.

С арендаторами лесных участков заключено 28 договоров по тушению лесных пожаров.